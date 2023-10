Hezbollah felicita Hamas por sua ‘operação heróica’ contra Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2023 - 8:17 Compartilhe

O Hezbollah, o movimento libanês pró-Irã, parabenizou neste sábado o grupo islâmico palestino Hamas por sua “operação heroica em grande escala” contra Israel.

O braço armado do Hamas anunciou neste sábado que lançou a operação “Dilúvio de Al Aqsa” contra Israel e o lançamento de milhares de foguetes a partir da Faixa de Gaza.

O exército israelense disse que milicianos palestinos conseguiram se infiltrar com a ajuda de parapentes, e os serviços de emergência relataram até agora 22 mortes em confrontos em solo israelense.

As forças israelenses também lançaram operações aéreas contra alvos do Hamas em Gaza, disseram.

“O Hezbollah felicita o povo palestino e os seus aliados nas Brigadas al-Qasam e no Hamas” por “esta operação heroica em grande escala” e “vitoriosa”, afirmou o partido xiita libanês em um comunicado.

O Hezbollah é um inimigo jurado de Israel e um ator importante na vida política libanesa, que mantém boas relações com o Hamas, o movimento que governa a Faixa de Gaza.

“O comando da resistência islâmica no Líbano (…) está em contato direto com o comando da resistência palestina no país e no exterior, e avalia continuamente os desenvolvimentos e a condução das operações”, acrescentou o Hezbollah.

O movimento libanês sustentou ainda que a operação surpresa do Hamas é “uma mensagem ao mundo árabe e muçulmano (…), em particular àqueles que tentam normalizar as suas relações” com Israel, que está negociando o estabelecimento de relações com a Arábia Saudita .

jos/sg/avl/meb/aa

