Hezbollah escolherá sucessor de Nasrallah o mais rápido possível, diz número dois do grupo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/09/2024 - 7:35 Para compartilhar:

O Hezbollah escolherá o sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah “o mais rápido possível”, anunciou o número dois do grupo armado libanês em um discurso exibido na televisão.

Naim Qasem afirmou ainda que o movimento pró-Irã está “preparado” para enfrentar uma eventual ofensiva terrestre israelense no Líbano e prometeu prosseguir com a luta contra Israel “em apoio a Gaza”.

“Estamos preparados, caso os israelenses decidam entrar no nosso território. Nossas forças de resistência estão prontas para um confronto terrestre”, disse no discurso, exibido ao vivo pela rede Al Manar, do Hezbollah.

Qasem informou que Nasrallah faleceu ao lado de outras quatro pessoas, e não ao lado de 20 integrantes do movimento, como anunciou Israel.

Nasrallah morreu na sexta-feira (27) em um bombardeio israelense nos subúrbios do sul de Beirute, ao lado de Ali Karaki, comandante da frente contra Israel no sul do Líbano, do general Abbas Nilforushan, da Guarda Revolucionária do Irã, e de outros dois integrantes do Hezbollah, afirmou Qasem.

O número dois do movimento não revelou nenhuma informação sobre a data do funeral de Nasrallah, que liderou o Hezbollah por mais de 30 anos e era considerado o homem mais poderoso do Líbano.

lar-at/ila/meb/hgs/fp