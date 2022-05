Hezbollah e aliados devem perder maioria parlamentar no Líbano

Por Laila Bassam e Timour Azhari e Maya Gebeily e Tom Perry





BEIRUTE (Reuters) – O grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, e seus aliados provavelmente perderão a maioria no Parlamento libanês após a eleição de domingo, disseram três fontes aliadas ao grupo, em um grande revés para a facção fortemente armada e que também é um reflexo da irritação com partidos governantes.

Analistas disseram que isso pode levar a um impasse político e a conflitos, com discussões de facções profundamente divididas para compartilhamento de poder sobre as principais posições do Estado, arriscando mais atrasos nas reformas necessárias para enfrentar a crise econômica e desbloquear a ajuda dos doadores.

Os oponentes do grupo muçulmano xiita Hezbollah, incluindo as Forças Libanesas (LF), alinhadas com a Arábia Saudita, um grupo cristão, e recém-chegados de mentalidade reformista obtiveram vitórias significativas na eleição, a primeira desde o devastador colapso econômico do Líbano e uma enorme explosão portuária que abalou Beirute.

Embora os resultados da eleição de domingo ainda não tenham sido finalizados, fontes importantes disseram que é improvável que o Hezbollah e seus aliados consigam mais de 64 dos 128 assentos do Parlamento, citando resultados preliminares.

As fontes pediram anonimato porque não estavam autorizadas a falar em nome do Hezbollah e seus aliados, e um porta-voz do Hezbollah não pôde ser contatado para comentar.

O Hezbollah e seus aliados obtiveram uma maioria de 71 votos quando o Líbano votou pela última vez em 2018, puxando o país ainda mais para a órbita do Irã, liderado por muçulmanos xiitas.

O resultado de domingo pode abrir a porta para que a Arábia Saudita, liderada por muçulmanos sunitas, exerça maior influência em Beirute, há muito tempo uma arena de sua rivalidade com Teerã.