O movimento libanês Hezbollah anunciou, neste sábado (5), ter disparado foguetes contra a base aérea de Ramat David, perto da cidade de Haifa, no norte de Israel, localizada a cerca de 45 quilômetros da fronteira com o Líbano.

Em comunicado, o movimento islamista pró-Irã afirmou ter atingido com um míssil um tanque Merkava israelense no sul do Líbano.

