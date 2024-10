AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2024 - 6:32 Para compartilhar:

O movimento pró-Irã Hezbollah disse nesta quinta-feira que frustrou uma tentativa de avanço israelense em um ponto fronteiriço no sul do Líbano.

A milícia “repeliu com fogo de artilharia uma tentativa das forças inimigas israelenses de avançar sobre a Porta de Fátima”, disse o Hezbollah um dia após Israel ter relatado a morte de oito dos seus soldados na luta contra este movimento no sul do Líbano.

lk/ah/dv/dbh/avl/jc