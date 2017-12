Hezbollah diz que reconhecimento de Jerusalém foi “agressão traiçoeira”

O grupo militante libanês Hezbollah afirmou nesta quinta-feira que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos fechou todos os caminhos de negociação. Segundo o grupo, a ação foi uma “agressão traiçoeira e maliciosa” contra os direitos dos palestinos.

Para o porta-voz do Hezbollah, Hassan Fadlallah, o anúncio dos EUA reafirmou que o único meio para restaurar os direitos é a “resistência armada”. Segundo ele, a decisão provavelmente terá “repercussões catastróficas” na estabilidade regional e internacional, e provocará árabes e muçulmanos a darem uma resposta rápida.

Fadlallah disse ainda que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ignorou “intencionalmente” as resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU) e foi uma “rude depreciação das pessoas e dos estados dos mundos árabe e muçulmano”.

O Líbano está tecnicamente em guerra com Israel. Os ataques do Hezbollah forçaram Israel a se retirar do sul do Líbano em 2000, e o grupo entrou em guerra com o país novamente em 2006. Fonte: Associated Press.