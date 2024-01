Hezbollah diz que ‘assassinato’ do número 2 do Hamas no Líbano ‘não ficará impune’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/01/2024 - 17:54 Para compartilhar:

O movimento libanês Hezbollah, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, advertiu nesta terça-feira (2) que o “assassinato” do número 2 do grupo islamista palestino, Saleh al Aruri, ocorrido em Beirute, “não ficará impune”.

“Nós, o Hezbollah, afirmamos que este crime não ficará sem resposta nem impune”, afirmou o grupo libanês em um comunicado. “Consideramos que o crime de assassinar o xeque Saleh al Aruri […] no coração do subúrbio sul de Beirute é um grave ataque contra o Líbano […] e um acontecimento perigoso no curso da guerra”, acrescentou.

aya/hkb/jvb/sag/rpr/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias