BEIRUTE, 9 OUT (ANSA) – Três combatentes do grupo xiita Hezbollah foram mortos em um ataque israelense no sul do Líbano, segundo o próprio movimento. A organização havia dito que só tomaria parte do conflito entre Israel e o Hamas caso fosse atacada.

O balanço foi atualizado depois que uma morte foi confirmada, mais cedo. (ANSA).

