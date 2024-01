Hezbollah anuncia morte de quatro de seus combatentes no sul do Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/01/2024 - 6:21 Para compartilhar:

Quatro combatentes do Hezbollah morreram no sul do Líbano, anunciou nesta quinta-feira uma fonte do movimento xiita libanês, elevando a 120 milicianos mortos em enfrentamentos com Israel nos últimos três meses.

Os quatro combatentes morreram durante a noite na cidade fronteiriça de Naqoura.

Aviões israelenses “realizaram ataques no centro de Naqoura que destruíram uma casa e danificaram casas vizinhas”, indicou a libanesa Agência Nacional de Informação (ANI).

Desde 8 de Outubro, um dia após o ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, o Hezbollah lançou ataques diários contra o território israelense a partir do sul do Líbano para apoiar o seu aliado palestino.

Até agora, os confrontos deixaram 129 combatentes do Hezbollah e mais de 20 civis mortos, incluindo três jornalistas, segundo um balanço da AFP.

No norte de Israel, o número de mortos é de nove soldados e cinco civis, segundo as autoridades.

lar/at/bfi/zm/acc/jc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias