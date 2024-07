Hezbollah afirma que lançou foguetes e drones contra posições israelenses

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/07/2024 - 7:15 Para compartilhar:

O movimento libanês Hezbollah, aliado do Hamas, afirmou nesta quinta-feira que lançou mais de 200 foguetes e drones contra posições militares israelenses em resposta à morte de um de seus comandantes, e Israel respondeu com ataques contra posições do grupo no sul do Líbano.

“Como parte da resposta ao (…) assassinato cometido pelo inimigo” na região de Tiro, sul do Líbano, na quarta-feira, os combatentes do Hezbollah dispararam “mais de 200 foguetes de vários tipos” contra cinco posições israelenses e “drones explosivos” contra oito bases na fronteira e nas Colinas de Golã ocupadas, afirma um comunicado divulgado pelo movimento islamista libanês.

Pouco depois, o Exército israelense anunciou que atacou instalações de lançamento de projéteis no sul do Líbano, após detectar “vários projéteis e dispositivos aéreos suspeitos” que cruzaram a fronteira.

“Após o acionamento das sirenes no norte de Israel, vários projéteis e dispositivos aéreos suspeitos cruzaram a fronteira entre o Líbano e o território israelense”, afirmou o Exército em comunicado.

“O Exército está atacando áreas de lançamento no sul do Líbano”, acrescentou.

