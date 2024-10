Hezbollah afirma que enfrentou soldados israelenses que tentaram entrar no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2024 - 6:08 Para compartilhar:

O movimento pró-Irã Hezbollah informou nesta quarta-feira (2) que enfrentou soldados israelenses que tentaram infiltrar-se no Líbano e que atacou tropas de Israel do outro lado da fronteira.

Os combatentes do Hezbollah enfrentaram “uma força de infantaria do inimigo israelense que tentou infiltrar-se na cidade de Adaysseh (…) e a obrigou a recuar”, afirmou o movimento em um comunicado.

O movimento islamista também anunciou um ataque com foguetes e artilharia contra uma “importante força de infantaria” israelense em Misgav Am, norte de Israel, e contra as tropas em outros pontos ao longo da fronteira.

O exército israelense anunciou na terça-feira o início de operações terrestres “limitadas” no sul do Líbano, com o objetivo de destruir posições do Hezbollah.

A aviação israelense voltou a bombardear nesta quarta-feira a periferia sul de Beirute, reduto do movimento pró-Irã, segundo a agência oficial libanesa ANI.

As forças de segurança de Israel anunciaram um novo apelo para que os civis libaneses abandonem “imediatamente” mais localidades no sul do país.

Em uma mensagem no Telegram, Avichai Adraee, porta-voz do exército israelense que fala árabe, pediu aos civis que saiam, por “segurança”, mais de 20 localidades adicionais, incluindo campos de refugiados palestinos nas imediações da cidade de Tiro.

Na terça-feira, o porta-voz pediu à população civil que abandonasse mais de 20 localidades no sul do Líbano.