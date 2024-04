Hezbollah afirma que bombardeou o norte de Israel com drones e mísseis

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/04/2024 - 13:50 Para compartilhar:

O Hezbollah libanês afirmou neste sábado que bombardeou o norte de Israel com “drones e mísseis teleguiados”, em resposta aos bombardeios israelenses que mataram três pessoas no sul do Líbano, incluindo duas que eram integrantes do movimento islamista pró-Irã.

Os combatentes do Hezbollah executaram “um ataque complexo com drones explosivos e mísseis teleguiados contra o quartel-general do comando militar Al Manara e uma reunião das forças do 51º Batalhão da Brigada Golani”, afirmou o Hezbollah em um comunicado.

A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de troca de tiros praticamente diárias desde o início da guerra entre o Exército israelense e o movimento islamista Hamas em Gaza, no dia 7 de outubro.

O Hezbollah também intensificou os ataques áreas militares israelenses desde que as tensões aumentaram entre Israel e o Irã, após um bombardeio contra o consulado do República Islâmica em Damasco no dia 1º de abril, uma ação que Teerã atribui a Israel.

bur-jos/ila/sag/js/fp