Hezbollah acusa Israel de hackear câmeras de vigilância no Líbano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/12/2023 - 18:00 Para compartilhar:

O Hezbollah, poderoso movimento libanês apoiado pelo Irã, acusou, nesta quinta-feira (28), Israel de hackear câmeras de vigilância de residências e comércios do sul do Líbano e pediu aos habitantes que desconectassem esses dispositivos.

“O inimigo hackeou recentemente câmeras civis conectadas à Internet e instaladas em frente a casas, comércios e instituições em cidades da linha de frente”, afirmou o Hezbollah em um comunicado.

O movimento xiita, aliado ao Hamas, acusa Israel de utilizar as imagens para atacar seus combatentes.

Desde o início da guerra entre Israel e Hamas em 7 de outubro, a fronteira entre Líbano e Israel tem sido palco de trocas diárias de disparos entre o Exército israelense e o Hezbollah.

No total, mais de 150 pessoas morreram no lado libanês, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também mais de 20 civis, entre eles três jornalistas, segundo uma contagem da AFP.

Do lado israelense, pelo menos quatro civis e nove soldados morreram, segundo números do Exército.

Israel alertou que está disposto a intensificar sua ação militar se os combatentes do Hezbollah não se retirarem da fronteira.

aya/adm/hj/meb/sag/dd/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias