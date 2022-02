Hexacampeão, Cruzeiro estreia em Sergipe na Copa do Brasil

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, o Cruzeiro é um dos 18 clubes a entrarem em campo nesta quarta-feira pela 1ª fase. O adversário celeste será o Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju (SE).

O clube classificado para a 2ª fase vai ser conhecido em jogo único e o Cruzeiro tem a vantagem do empate por estar mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao Sergipe, resta a vitória diante do seu torcedor.

Esse será o jogo mais importante do Cruzeiro na gestão de Ronaldo Fenômeno. Afinal, a classificação para a 2ª fase rende R$ 1,5 milhão aos cofres do clube, que vem tentando colocar a casa em ordem desde que se transformou em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Líder isolado do Campeonato Mineiro, com 19 pontos em oito jogos, o Cruzeiro aposta na boa fase de Edu para se classificar. Artilheiro da última Série B do Brasileiro pelo Brusque-SC, o atacante tem cinco gols até aqui com a camisa celeste.

TEM MAIS – Outros jogos acontecerão nesta quarta-feira. Embalado pelo bom início de temporada, o Cuiabá encara o ASA, em Arapiraca. Integrantes da Série B do Brasileiro, Náutico e CSA enfrentam Tocantinópolis-TO e Atlético-BA com a vantagem do empate.

Tuntum-MA, Azuriz-PR, Glória-RS e Humaitá-AC disputam pela primeira vez a competição. Podem fazer mais história se chegarem à próxima fase.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

15h30

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ

19h

ASA-AL x Cuiabá-MT

Salgueiro-PE x Santos-SP

Azuriz-PR x Botafogo-PB

20h

Glória-RS x Brasil-RS

20h30

Tocantinópolis-TO x Náutico-PE

21h30

Sergipe-SE x Cruzeiro-MG

Atlético-BA x CSA-AL

22h

Humaitá-AC x Brasiliense-DF

Saiba mais