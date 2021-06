‘Hétero top’: Tati Zaqui dá detalhes de affair com Neymar

Tati Zaqui polemizou em entrevista a Mauricio Meirelles, no “Foi Mau”. A funkeira contou como foi o affair que teve com Neymar, dizendo que ele é como qualquer “hétero top”. “Ele é normal. Não tem duas línguas, é um ser humano normal. Foi só um beijo e as pessoas sempre querem saber de tudo”, começou.

“Ele chega como qualquer hétero top chega. Não lembro direito quais foram as palavras que ele usou, mas foi pelo Instagram [que tudo começou]”, revelou. Tati chegou a ficar com outro jogador, Gabriel Jesus. “Foi só um beijinho, um peguinha, mas já faz tempo”, completou. O programa vai ao ar nesta segunda-feira (07), às 22h30 na RedeTV!.

