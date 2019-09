Heslaine Vieira se inspira em Taís Araújo para brilhar na Globo

Heslaine Vieira, de 24 anos, ganhou espaço na Globo participando de ‘Malhação: Viva a diferença’, dando vida à personagem Ellen Rodrigues, e na série ‘Carcereiros’, na qual interpretou Jussara Rocha. Em entrevista à ISTOÉ Gente, a jovem atriz conta quais são suas inspirações no meio artístico: “Taís Araújo, Oprah e Viola Davis! Elas são minhas maiores inspirações em tudo, mas principalmente a representatividade que elas têm por serem mulheres, negras, e terem conquistado seu espaço no meio com tanta maestria”.

“Essas mulheres, tiveram seus caminhos abertos por atrizes como a Ruth de Souza, que resistiu. Eu faço parte de uma geração que tem mais oportunidades que elas tiveram e a missão é que as gerações seguintes façam o mesmo até que tenhamos uma sociedade verdadeiramente igualitária”, completa.

Na sequência, ela revela qual a diferença do preparo como atriz para trabalhar nas diferentes produções em que se destacou na emissora carioca. “A experiência é bem diferente. Principalmente porque são públicos diferentes, horários de exibição diferentes, um é novela (Malhação) e a outra é série (Carcereiros)”, afirma.

“Na série temos mais tempo para fazer cada cena porque a obra é fechada e a curva do personagem já está escrita, na novela é tudo muito mais rápido e você não sabe pra onde esse personagem vai. Além de tudo isso, saí direto da novela com uma personagem adolescente pra viver uma mulher já mãe presidiária e tido como louca. As duas muito fortes dentro de cada universo. Foi intenso, de muito aprendizado e com certeza experiências que me marcaram de forma diferente, mas muito importante na minha carreira”, continua.

Por fim, questionada sobre futuros projetos na Globo, Heslaine manteve o mistério, mas mostrou estar esperançosa. “Tenho alguns projetos em andamento, estou super feliz, mas infelizmente nada que eu consiga dizer nesse momento! Só posso falar que tem bastante coisa boa para o ano que vem!”, finaliza.