Hershey registra lucro líquido de US$ 407 milhões no 2º trimestre, alta de 29,4%

São Paulo, 27 – A fabricante norte-americana de chocolates Hershey registrou lucro líquido de US$ 407 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 1,98 por ação. O resultado representa alta de 29,4% na comparação com o mesmo período de 2022, quando foi reportado lucro líquido de US$ 315,6 milhões, ou US$ 1,53 por ação. O lucro ajustado ficou em US$ 2,01 por ação. A receita líquida avançou 5% na comparação anual, passando de US$ 2,372 bilhão no segundo trimestre de 2022 para US$ 2,490 bilhões no segundo trimestre de 2023.

Os resultados para o lucro ajustado superaram a expectativa de analistas de Wall Street, consultados pela FactSet, que esperavam U$ 1,91 de lucro ajustado por ação. Já a receita ficou praticamente dentro das estimativas de U$ 2,498 bilhões. Em comunicado, a fabricante explicou que as vendas líquidas orgânicas, em moeda constante, aumentaram 5% com impulso dos aumentos de preços de lista. As barras de chocolate e snacks mais caros compensaram os volumes mais baixos da Hershey. “Os volumes diminuíram, conforme esperado, devido ao efeito comparativo do reabastecimento de estoque no período do ano anterior e ao cronograma de remessas de promoção de verão ocorrendo mais no primeiro trimestre de 2023”, explicou.

A receita com vendas da América do Norte no período cresceu 4,4% na comparação interanual, para US$ 1,993 bilhão. As vendas líquidas orgânicas em moeda constante aumentaram 4,8%, “compensando mais do que o esperado a diminuição estimada nos volumes relacionada ao cronograma de estoque e à elasticidade de preços”.

No segmento Internacional da empresa, as vendas avançaram 8,5% no mesmo período, para US$ 224,8 milhões. O lucro relatado foi de US$ 41,1 milhões no segundo trimestre do ano, “impulsionado pelo crescimento das vendas e pela expansão da margem”, disse a Hershey.

