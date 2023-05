Heróis em 1990, Careca e Alemão celebram 3º título do Napoli

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/05/2023 - 8:26 Compartilhe

ROMA, 5 MAI (ANSA) – Os ex-jogadores brasileiros Alemão e Careca, heróis do Scudetto de 1989/90 do Napoli, celebraram a conquista do tricampeonato do clube italiano.

O ex-meio-campista, que defendeu o time partenopeo entre 1988 e 1992, elogiou o atual plantel napolitano e lamentou que o ex-craque Diego Maradona não tenha conseguido assistir ao título em vida.

“É um pecado que Diego não esteja aqui conosco, ele estaria muito feliz. As últimas 10 temporadas do Napoli foram boas, mas o time não conseguia dar o salto de qualidade por vários motivos. Eles, no entanto, trabalharam e conseguiram”, afirmou o brasileiro, que também jogou na Atalanta.

Um dos maiores ídolos do Napoli, Careca parabenizou os italianos pela conquista do terceiro Scudetto. Ao lado de Maradona, o ex-centroavante foi um dos heróis do bicampeonato do clube azurro.

“Parabéns pelo terceiro Scudetto. Um outro momento importante na vida de todos os napolitanos”, escreveu o ex-artilheiro.

Jogando fora de casa, o Napoli empatou por 1 a 1 com a Udinese e faturou pela terceira vez o título da Série A, tendo quebrado um jejum de 33 anos. (ANSA).

