Herói, Walter celebra vitória ‘com a cara do Corinthians’ em Curitiba Goleiro do Timão fez pelo menos seis defesas decisivas na partida e impediu que a equipe fosse vazada na Arena da Baixada. Para ele, grupo não se abateu e conseguiu vencer

Nesta quarta-feira, depois de cinco jogos sem vencer, o Corinthians reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Athletico-PR por 1 a 0, aos 49 minutos do segundo tempo, com um gol de Everaldo. No entanto, o grande herói da partida foi o goleiro Walter, que fez seis grandes defesas e garantiu que o time não fosse vazado, mesmo jogando 20 minutos com um a menos.

Na estreia de Vagner Mancini, o Timão não fez boa partida, principalmente no segundo tempo, e foi pressionado pelo Furacão durante a maior parte dos 90 minutos. Naturalmente, a meta corintiana foi insistentemente ameaçada, mas para isso lá estava Walter, que da melhor forma possível substituiu Cássio, suspenso após expulsão na derrota para o Ceará, no último domingo.

Ao todo foram nove defesas do arqueiro alvinegro, segundo o SofaScore, mas seis delas foram mais complicadas. Sendo quatro nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians não conseguia jogar. A mais difícil das nove aconteceu aos 15 minutos, quando Renato Kayzer recebeu belo passe de calcanhar de Geuvânio e ficou cara a cara com Walter, que fez um “milagre”.

Por essas e outras, ele recebeu o troféu de melhor do jogo, fornecido pela TV Globo, mas humildemente dividiu os méritos com a equipe e classificou a vitória como a “cara do Corinthians”, como pediu Vagner Mancini.

– Foi uma vitória com cara de Corinthians. No final do jogo. Dedicação de todos, um a menos e não nos abatemos. Fomos premiados no final. Esse prêmio é do grupo todo, dos que não estão, também. Só agradeço a Deus pelo momento.

No próximo domingo, às 16h, diante do Flamengo, na Neo Química Arena, Walter deve retornar ao banco de reservas, pois Cássio volta de suspensão, mas sua participação, mesmo que tenha sido por uma partida fez toda a diferença. Com a vitória, o Corinthians foi a 18 pontos na tabela, subiu para a 14ª posição e deixou a zona de rebaixamento na 16ª rodada da competição.

