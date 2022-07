Herói são-paulino, Jandrei comemora vaga na Copa do Brasil: ‘Dá muita confiança’

Jandrei já fez grandes jogos com a camisa do São Paulo, mas certamente a atuação desta quinta-feira foi sua maior pelo clube. O goleiro parou o poderoso ataque palmeirense no Allianz Parque no tempo normal e ainda fechou a noite como o herói da decisão por pênaltis ao defender as cobranças de Raphael Veiga e Wesley. Em êxtase, disse que a vaga às quartas de final da Copa do Brasil aumenta muito o moral da equipe.

“Para nossa confiança é muito importante (a vaga). A gente vinha em uma sequência boa e essa vitória nos dá muita confiança”, celebrou o goleiro do São Paulo, que chegou como reserva no começo do ano, mas com boas atuações ganhou a vaga de Tiago Volpi, que optou por deixar o clube após perder espaço.

A calma de Jandrei vem sendo um diferencial do São Paulo. No domingo, em visita ao Atlético-MG, com uma escalação cheia de desfalques, ele deu conta do recado ao segurar o 0 a 0. Desta vez, acabou vazado duas vezes com somente 12 minutos, mas não baixou a guarda e evitou que o Palmeiras definisse no tempo normal ao realizar boas e seguras defesas. Luciano diminuiu e, nos pênaltis, o goleiro garantiu o time vivo na busca do inédito título.

“Estou muito feliz pela classificação. Agora vamos comemorar um pouco e já pensar no jogo contra o Fluminense”, afirmou, sem esconder o foco no Brasileirão, já projetando o duelo de domingo, no Morumbi. “Nossa sequência é difícil, mas que a gente consiga chegar longe.”

O São Paulo não esconde de ninguém que a meta para a próxima temporada é disputar a Copa Libertadores. E o time está muito perto de alcançá-la não apenas pela Copa do Brasil, como pela Copa Sul-Americana. Está em ambas nas quartas de final, mas ciente que só o campeão leva a vaga. Para não correr o risco, Rogério Ceni quer o time andando entre os melhores no Brasileirão também.

Domingo, será um confronto direto com os cariocas, que vivem excelente momento após seis vitórias seguidas. A ordem é quebrar essa série positiva do oponente para encostar na tabela. O Fluminense soma 27 pontos, no quinto lugar. O São Paulo é o sétimo, com 23.