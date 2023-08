Herói mais uma vez, Cássio festeja classificação e a ‘ajuda’ da trave: ‘Futebol é isso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 0:05 Compartilhe

Além de suas defesas, Cássio teve como aliada a trave, que por seis vezes salvou o Corinthians de levar um gol do Estudiantes, nesta terça-feira, em La Plata, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O goleiro festejou a classificação com seus companheiros ainda no gramado, após a disputa de penalidades.

“Futebol é isso. Na primeira partida também tivemos mais chances de marcar e não fizemos. Jogar aqui é difícil. O time do Estudiantes é muito bom, bem treinado, bem arrumado em campo”, disse o goleiro, que defendeu a 32ª cobrança de pênalti pelo Corinthians.

“Tomamos o gol no primeiro minuto, depois defendemos como deu e tivemos as bolas na trave”, afirmou Cássio, lembrando das quatro finalizações na trave do time argentino durante os 90 minutos e mais duas na disputa de penalidades.

Na semifinal, o Corinthians vai enfrentar Fortaleza ou América-MG. O time cearense venceu o jogo de ida, em Belo Horizonte, por 3 a 1, e pode até perder por um gol para se classificar, na quinta-feira.

O Corinthians agora terá de se preparar para o dérbi com o Palmeiras no próximo domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico acontece na Neo Química Arena, e os donos da casa precisam reagir o quanto antes para se afastar da zona de rebaixamento.

