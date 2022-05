Herói, Lucas Barbosa enaltece elenco e torcida após vitória no sufoco Meia-atacante marcou nos acréscimos o gol da vitória do Peixe contra o Unión La Calera

O meia-atacante Lucas Barbosa foi o grande herói da vitória do Santos contra o Unión La Calera, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira.





Aos 22 minutos, o Menino da Vila foi chamado por Fabián Bustos e entrou na vaga de Auro. Assim, Lucas Braga foi deslocado para ala direita e Barbosa atuou como ponta. Com alguns minutos em campo ele chegou a acertar o travessão em chute de fora da área. Mas o melhor estava reservado para o final.

Após uma confusão generalizada que rendeu expulsões de Léo Baptistão e Ramírez, o jogo voltou aos 55 minutos e, aos 56, Sandry acertou lindo lançamento para Lucas Barbosa, que dominou no peito e soltou a bomba para explodir a Vila Belmiro. O gol deu a vitória ao Peixe, que pulou para a primeira posição de sua chave.

“Essa vitória é fruto do trabalho do nosso elenco e dessa torcida maravilhosa que nos apoiou os 90 minutos. Algo difícil de explicar, teve um rolo, uma discussão ali, fui feliz e fiz o gol”, disse o jogador no final do confronto.

Na última rodada, que acontecerá na próxima semana, o Peixe agora precisa de uma vitória diante do Banfield, já eliminado, para garantir a vaga na sequência da Copa Sul-Americana. Se empatar, ainda garante a vaga se o La Calera não vencer a Universidad Católica.

