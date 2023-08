Herói em classificação, Enner Valencia fala em ‘passo importante’ e agradece torcedores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2023 - 21:50 Compartilhe

Autor dos três gols do Internacional nos jogos diante do Bolívar nas quartas de final da Copa Libertadores, o equatoriano Enner Valencia comemorou a classificação e exaltou torcedores e ambiente que tem vivido em Porto Alegre.

Valencia fez o único gol da vitória por 1 a 0, na Bolívia, e nesta terça-feira marcou os dois gols em outra vitória, desta vez por 2 a 0, em território brasileiro.

“Quando se joga por um clube como o Inter, há que se preparar para todos os jogos e adversários. Sabemos o passo importante que estamos dando, mas não terminamos por aqui. Agora é descansar e ver quem será nosso rival na semifinal. A minha chegada foi incrível, agradeço a todos (torcedores) de coração”, disse o atacante na saída do gramado.

Autor da assistência para o primeiro gol de Enner Valencia, Wanderson diz estar vivendo um sonho e exaltou o espírito do time por mais uma classificação.

“Pra mim é um sonho. Hoje mais uma vez o elenco demonstrou a grandeza deste clube. Ficamos felizes com a classificação. Que a gente possa continuar com essa moral e espírito para chegar ainda mais longe. Estou podendo ajudar com passes. Estou me dedicando ao máximo, independente se for com gols ou passes” disse o atleta.

Outro destaque do time de Eduardo Coudet e também ídolo da torcida, Alan Patrick adotou discurso cauteloso e não quis escolher adversário na semifinal.

“Temos esse privilégio de defender o Internacional. Temos que ressaltar todo o trabalho e participação de todos. Hoje foi um degrau a mais de um objetivo que temos traçado para a temporada. Vamos seguir trabalhando, pois ainda não conquistamos nada. Nessa altura de campeonato não podemos escolher adversário. Estamos preparados para pegar qualquer um adversário”, afirmou o capitão.

Classificado, o Internacional aguarda pelo confronto entre Fluminense e Olímpia-PAR. No primeiro jogo, o time carioca venceu por 2 a 0, no Maracanã, e conquistou ótima vantagem para o jogo da volta. Os times se enfrentam na quinta, no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

