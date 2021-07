Herói do Palmeiras, Scarpa celebra chance no meio após ‘muito tempo improvisado’

Autor do gol do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, Gustavo Scarpa vive um momento de muita consistência no Palmeiras, com seis gols e 13 assistências na temporada. A razão disso, segundo o próprio jogador palmeirense, é a opção feita pelo técnico Abel Ferreira de utilizá-lo em sua posição de origem no meio de campo, depois de improvisações frequentes feitas por outros treinadores em temporadas passadas.

“Eu estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Para mim é muito importante jogar na minha posição, depois de muito tempo sendo improvisado no Palmeiras. Ficou muito feliz pela sequência que o professor tem me dado, ali no meio. Quando eu estou mais próximo do gol, eu tenho mais facilidade tanto para dar assistência quanto para fazer gol”, comentou o meia em entrevista na saída do gramado.

Foi transitando tranquilamente pelo meio de campo, sem nenhuma marcação mais forte do Sport, que Scarpa se meteu na área adversária, livre, para receber um cruzamento rasteiro de Danilo e mandar de primeira para marcar. O gol foi o segundo dele em três jogos, mas o número não importa tanto para o jogador. “Eu me cobro bastante e estou muito feliz com isso, mas principalmente pela vitória”, ponderou.

Se as vitórias são os maiores motivos para a felicidade, Scarpa está feliz há muito dias, já que o Palmeiras vem de uma série de três triunfos consecutivos no Brasileirão. Em um panorama mais amplo, o time venceu cinco dos seis últimos jogos disputados, até por isso está com 18 pontos, na briga pelas primeiras posições, provisoriamente em segundo lugar. “A gente não pode ficar olhando muito para classificação, tem que pensar no próximo jogo e buscar a vitória”, finalizou Scarpa.

A missão de manter a boa fase palmeirense continua na próxima quarta-feira, quando os comandados de Abel Ferreira recebem o Grêmio no Allianz Parque, a partir das 19 horas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

