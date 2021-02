Herói do Nova Iguaçu, Gilberto celebra classificação para fase principal do Carioca Zagueiro marca aos 49 minutos do segundo tempo e dá time a chance de disputar a elite do Rio de Janeiro

O zagueiro Gilberto foi o herói da classificação do Nova Iguaçu à fase principal do Campeonato Carioca. Ele marcou, aos 46 minutos do segundo tempo, o gol que empatou a partida com a Cabofriense e que deu a vaga ao time da Baixada Fluminense na elite do Rio de Janeiro. O defensor de 24 anos de idade não encontrou palavras para descrever o momento. Segundo ele, essa conquista foi a premiação do trabalho feito pelo clube desde a Segundona do Estadual, ainda em 2020.

+ Vice-presidente do Botafogo critica marcação de pênalti contra o Botafogo

A equipe da Baixada Fluminense chegou na rodada final da chamada Seletiva tendo a possibilidade do empate e fechou a participação contra a Cabofriense em um confronto direto, já que o time da Região dos Lagos era o segundo colocado e com a vitória ia conseguindo a classificação até o último minuto da etapa complementar. Foi quando Gilberto apareceu e levou o Nova Iguaçu à fase principal do Estadual. O zagueiro, que atuou em nove das dez partidas do time, tentou resumir o momento do clube.

– É uma sensação inexplicável. Todo mundo sonha com essa situação, fazer um gol no último minuto em um jogo decisivo. Foi uma explosão naquele momento. Você não sabe nem como comemorar. Acho que é a confirmação de um trabalho que não começou agora. É um prêmio por toda a estrutura que temos aqui à disposição. Temos um grupo muito trabalhador e unido. Eu tive a oportunidade de marcar de cabeça, mas é um gol de toda a equipe – afirmou.

Tendo à disposição um CT estruturado e um dos melhores gramados do Rio de Janeiro no Laranjão, o Nova Iguaçu foi campeão da última Segundona do Campeonato Carioca, sendo o melhor time da competição: somou mais pontos na classificação geral, venceu o primeiro turno, foi vice do segundo e bateu o Sampaio Corrêa nos dois jogos que valiam o caneco. Gilberto foi titular e protagonista durante a campanha. Na projeção do ano, Gilberto não crê em vantagem, mas sim em aumento de confiança para encarar o Carioca desse ano.

– Estamos bem fisicamente, estamos entrosados e prontos para a temporada. Não sei se existe vantagem, mas a gente entra com a confiança em alta. Temos um time que já joga junto há um tempo, temos uma forma de jogar e agora mais confiantes depois de passar por uma prova como foi essa fase preliminar. Sabemos nossas qualidades e onde temos que melhorar. O foco é ser o melhor possível no Carioca. Lógico que temos nossas metas internas e vamos atrás delas.

A estreia de Gilberto e do Nova Iguaçu acontecerá contra o Flamengo, em jogo programado para o dia 3 de março. A equipe superou nesta fase inicial times tradicionais do Rio de Janeiro, como América, Americano, Friburguense, Cabofriense, além do estreante na elite, o Sampaio Corrêa, de Saquarema.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também