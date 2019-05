Herói do Flu, João Pedro admite surpresa com boa fase: ‘Nunca imaginei’

O garoto João Pedro teve mais uma noite iluminada com a camisa do Fluminense. O jogador de apenas 17 anos praticamente colocou o clube carioca nas oitavas de final da Copa Sul-americana ao fazer “hat-trick” na vitória do Fluminense, por 4 a 1, sobre o Atlético Nacional, nesta quinta-feira, no Maracanã. O sucesso repetindo tem assustado o próprio João Pedro.

“Nunca imaginei isso na minha vida. As coisas estão acontecendo muito rápido. Graças a Deus venho trabalhando e os gols vêm saindo. Fico muito feliz. Tenho que agradecer a Deus e ao professor (Fernando) Diniz pela oportunidade e também a torcida pela presença e pela linda festa”, disse o atacante.

João Pedro completou apenas dez jogos no profissional e acumula seis gols. Nas últimas três partidas, ele anotou cinco gols. Três foram contra o Atlético Nacional. E todos eles foram dedicados às mulheres da sua vida. “Dedicaria (esses gols) a minha mãe e também a minha vó que sempre me apoiaram. Esses gols foram pra elas”, comemorou.

O jovem jogador já está vendido ao Watford. O clube inglês pagou R$ 45 milhões pelo garoto. Ele, porém, ainda vestirá a camisa tricolor. E certamente estará em campo na próxima quinta-feira, 30 de maio, às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, no confronto de volta pela segunda fase da Sul-americana.

O resultado possibilita o time brasileiro perder por até dois gol de diferença na partida de volta. Quem avançar, irá pegar o vencedor de Deportivo Cali-COL e Penarõl-URU na próxima fase. No jogo de ida, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1.