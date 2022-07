Herói do dia, Jandrei festeja classificação do São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil Goleiro defendeu dois pênaltis na disputa com maior rival no Allianz Parque

Nos vestiários do Allianz Parque após a classificação do São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil sobre o Palmeiras, um nome foi festejado: Jandrei. O goleiro tricolor defendeu dois pênaltis do rival alviverde e saiu como protagonista do clube na casa adversária.

– A gente se prepara para todos os cenários, inclusive se tivesse a possibilidade de disputa de pênaltis. Claro que queríamos a classificação mais tranquila, mas foi como foi.

O camisa 93 tricolor exaltou o fato do São Paulo ter se recuperado dentro de campo após sofrer os dois gols logo no início do jogo e ter encontrado perna para buscar o tento redentor que levou a disputa para as penalidades.

– Temos que exaltar também o espírito de luta da equipe, que saiu perdendo, mas que conseguiu encontrar esse gol e sair de cabeça erguida e fortalecido para os pênaltis.

Um dos pontos festejados por Jandrei foi a presença de Rogério Ceni no banco de reservas. Isso porque o treinador tricolor, maior goleiro da história do clube do Morumbi, é uma fonte inspiradora para momentos em que os arqueiros da equipe.

– Ele nos dá muita confiança. É um cara que nos dá um respaldo muito grande para buscar as vitórias, conquistas e fazer defesas importantes nas partidas. Temos muito respaldo para desempenhar nosso papel da melhor maneira possível.

