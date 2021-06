Herói do Cruzeiro, Marcinho valoriza ponto em casa: ‘Fomos guerreiros’

O meio-campo Marcinho salvou o Cruzeiro da derrota, neste sábado à noite, ao marcar o gol de empate, por 1 a 1, contra o Goiás, aos 42 minutos do segundo tempo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do clube mineiro seguir sem vitória e na lanterna, o jogador valorizou o resultado assegurado no final do jogo.

“A gente vem com objetivo de conseguir os três pontos. Tomamos gol de desatenção (Joseph fez gol contra). Fomos guerreiros e conseguimos o empate. Quase conseguimos virar. O mais importante é continuar o trabalho, que é novo. É acatar o trabalho do professor que acabou de chegar. E sair dessa situação o mais rápido possível”, disse o herói da noite.

Marcinho esteve bem perto de trocar o Cruzeiro pelo CSA. Ele estava fora dos planos de Felipe Conceição, mas com a demissão do técnico e a chegada de Mozart Santos, na quinta-feira, o atleta ganhou nova chance e correspondeu na estreia do novo comandante.

Apesar do empate, o Cruzeiro segue na lanterna da Série B, ainda sem vitória e com apenas um ponto e saldo negativo de três gols. Na quarta rodada, o Cruzeiro visitará a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Veja também