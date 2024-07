Herói do Corinthians, Giovane revela premonição de noite perfeita: ‘Sentindo algo diferente’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 23:09 Para compartilhar:

Giovane é mais uma das revelações da base do Corinthians que busca oportunidades entre os profissionais. Mesmo sendo pouco utilizado, o jovem anotou seu terceiro gol na equipe nesta quinta-feira. E foi para salvá-la de um vexame, nos acréscimos, definindo os 3 a 2 sobre o Vitória na Neo Química Arena. Herói da noite, ele revelou que teve uma premonição de que “algo diferente” aconteceria.

O camisa 17 foi lançado pelo técnico interino Raphael Laruccia aos 37 minutos, um antes de o árbitro anotar pênalti para o Vitória. A entrada na vaga de Yuri Alberto na última janela de trocas era com a missão de segurar a bola mais na frente sob a meta de segurar os 2 a 1.

Ocorre que os visitantes empataram com a cobrança perfeita da penalidade por Alerrandro. E o desespero bateu. Laruccia já havia tirado Yuri Alberto, Wesley e Pedro Henrique, o ataque inicial, e eram poucas as opções ofensivas em campo. Giovane acabou se tornando esperança por ser grandalhão, mas apareceu para pegar uma bola afastada errada e garantiu a festa e o alívio para a torcida.

“Sentimento é de felicidade, estava ali no banco e antes de vir ao estádio conversei com minha mulher e disse: ‘amor, estou sentindo algo diferente essa noite’, sentindo que aconteceria algo inexplicável para mim. Mesmo na hora do empate, no fim, o coração estava em paz e pensava que sobraria uma bola e eu marcaria esse gol”, revelou Giovane. “Meu terceiro gol como profissional, mas é como se fosse o primeiro.”

O herói da noite queria anotar um gol para dedicar à filha recém-nascida. Mas não vinha jogando. A homenagem veio com enorme importância ao Corinthians, que está perto de deixar a zona de rebaixamento. “Esse grupo é trabalhador para caramba e pode ter certeza que sempre vamos dar o melhor em campo. Dedico esse gol para minha filhinha que nasceu há um mês e para minha mulher, duas pessoas mais importantes da minha vida”, completou o jogador, que estava há sete meses sem anotar.

Desde o jogo com o Vasco, em São Januário, em 2023. Ele fechou o placar por 4 a 2 em resultado primordial para salvar a equipe da queda no Brasileirão. “Foi um pouquinho longo (o jejum) e não precisava ser desse jeito, mas nunca perdi minha fé, tinha certeza que Deus não ia me abandonar.”

Agora, ainda na busca por treinador após a demissão de António Oliveira, o Corinthians se prepara para duro compromisso no Mineirão, domingo, às 16 horas, contra o Cruzeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.