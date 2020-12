Herói do Botafogo, Pedro Raul comemora vitória: ‘Esse grupo merece’

Os dois gols marcados por Pedro Raul no segundo tempo encerraram um jejum de 12 jogos do Botafogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Herói alvinegro no estádio Couto Pereira, contra o Coritiba, neste sábado, o atacante comemorou o placar de 2 a 1, de virada.

“Esse grupo merece. A gente está trabalhando muito, nós estamos muito fechados. Essa vitória mostra o que é nosso grupo: fechado contra tudo e contra todos. Só a gente pode tirar o Botafogo dessa situação”, ressaltou Pedro Raul.

A vitória teve um sentimento de alívio ainda maior para o lateral-direito Kevin, bastante criticado por ter falhado na derrota para o Internacional, por 2 a 1, no último final de semana. Pedro Raul, inclusive, dedicou a vitória ao companheiro.

“Dedicar o gol para o Kevin, que tem nos ajudado. Houve uma infelicidade no jogo passado. Dedicar para ele, que está se esforçando para tirar o time desta situação”, disse o atacante, autor de seis gols no Brasileirão.

Depois de encerrar um jejum de 12 partidas, o Botafogo deixou a lanterna do Brasileirão e subiu para a 18ª colocação, com 23 pontos. O time ainda pode perder uma posição no encerramento da rodada, se o lanterna Goiás ganhar do Corinthians na Neo Química Arena.

