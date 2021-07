Herói do Botafogo, Marco Antônio divide os méritos com todos jogadores do grupo

Os jogadores do Botafogo comemoraram como se fosse uma decisão o gol de empate contra o Avaí, neste sábado, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Afinal, o time perdia por 1 a 0 para o time catarinense e chegou à igualdade que o mantém perto de uma vaga no G4 – a zona de acesso. O mais festejado foi mesmo Marco Antônio, autor do gol aos 47 minutos do segundo tempo.

“É claro que a gente não entra em campo para empatar, mas diante do que aconteceu no jogo, foi muito importante. Acho que nossa equipe sobressaiu em campo e mérito de toda a equipe, que batalhou até o final”, explicou o herói botafoguense.

O meia entrou no segundo tempo no lugar de Pedro Castro e marcou um belo gol. O levantamento saiu do lado direito com Warley, a bola passou por toda a defesa. Naquela altura, na base do tudo ou nada, quatro jogadores cariocas apareceram na linha ofensiva. Mas a bola sobrou no segundo pau para o meia, que bateu de primeira, de chapa.

“Não sei do que eles reclamaram. Não notei nada, mas vou ver o lance depois com calma”, justificou Marco Antônio, referindo-se à reclamação geral do time do Avaí sobre a irregularidade no lance. Ficou a dúvida do impedimento, que não pode ser tirada pela falta do VAR dentro da Série B.

Por fim, ele explicou porque dedicou o gol à mãe. “Queria ter marcado o gol no dia do aniversário dela, mas como já passou eu deixei para oferecer hoje. Normalmente eu mando para a Larissa, minha esposa. Quero agradecer a Deus”.

