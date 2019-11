Herói da vitória do Inter, Willian Pottker valoriza elenco: ‘Todo mundo apareceu’

Pouco aproveitado nesta temporada, o atacante Willian Pottker foi o herói do Internacional neste domingo ao marcar os dois gols da vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deixou o campo realizado e satisfeito com seu aproveitamento, mas ressaltou principalmente a postura positiva dos seus companheiros.

“Nós mostramos que somos um grupo de homens. Tinha tudo para dar errado, com cobrança da torcida e da imprensa. Mas esta é a realidade da nossa profissão, onde sempre precisamos levantar a cabeça e seguir em frente. Todo mundo apareceu para jogar, pressionando o Fluminense e abrimos a vantagem”, explicou o atacante.

Ele só tinha sido usado em 18 jogos e marcado três gols na temporada. Dois desses tentos haviam saído no Brasileiro, no qual agora contabiliza quatro bolas na rede. No final, emocionado, ofereceu os gols para a família. “Estes gols vão para a minha filha Valentina e para meu filho Antony, além da minha esposa, porque todos sempre me deram apoio. O primeiro gol eu peguei o rebote, enquanto o segundo demorou para o VAR confirmar, mas depois eu fui comemorar”, revelou.

Na verdade, foram quatro minutos para confirmação do gol, por conta de um suposto toque anterior no braço do zagueiro Victor Cuesta apontado pelo árbitro paranaense Rodolpho Toski Marque. O juiz, porém, validou o gol após consultar o VAR.

Após a partida, boa parte dos jogadores do Inter se recusou a conceder entrevista. Entre aqueles que conversaram com os jornalistas, o volante Edenilson foi sucinto. “O time conseguiu dar mais e vencer, isso eleva o moral. São três pontos importantes”, destacou.

Quem também se manifestou foi o atacante Paolo Guerrero. “Muito bom, porque nos preparamos bem. Foi difícil ganhar, mas vai ser assim até o final do ano. Temos que nos doar como tem sido, pensar pra frente, isso dá força para o restante da temporada”, salientou o peruano antes de comentar a crise na equipe e as reclamações da torcida.

“Eu acho que dedicação, dentro do campo, nunca faltou. Confiança, pode ser. É difícil jogar com o estádio em silêncio. Fizemos uma partida boa, ganhamos bem, mostramos intensidade, decaímos um pouco no segundo tempo. Agora é descansar”, encerrou.