O primeiro clássico da rodada 34 da Premier League foi disputado e decidido com emoção nos minutos finais. O Liverpool recebeu o Tottenham no Anfield e venceu por 4 a 3, com gol de Diogo Jota, aos 49 minutos do segundo tempo, garantindo a quinta posição.







Os ‘Reds’ marcaram três gols nos primeiros 15 minutos, com Jones, Luis Díaz e Salah. Aos 32 do segundo tempo, o atacante chinês Son diminuiu o placar para 3 a 2, aumentando a pressão na partida. Nos três minutos dos acréscimos, o brasileiro Richarlison encontrou o empate, em um gol bastante comemorado pela equipe.

Mas a reviravolta aconteceu: na saída de bola, Diogo Jota marcou o quarto gol do Liverpool, liquidando a vitória e os três pontos na classificação. Em entrevista após a partida, o jogador falou sobre o momento em que os jogadores motivaram a equipe após sofrer o empate.

– Lembro-me do Robertson dizendo para continuar porque normalmente jogamos aquela bola longa, para continuar e acreditar, e você podia sentir que isso já era um bom sinal. Fizemos isso, ganhamos a segunda bola, jogamos atrás, jogamos de novo na retaguarda e pude interceptar um passe e fazer o gol da vitória. Foi fantástico.

– Acho que o momento em que acreditei que poderia interceptar foi fundamental, porque comecei a correr atrás e vi que o lateral poderia passar a bola de volta. Esse foi o momento-chave para mim e então pensei: ‘Certifique-se de controlá-la corretamente e acertar o alvo’ – comentou o camisa 18.

O Liverpool volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (3), às 16h (de Brasília), contra o Fulham, pela Premier League. A disputa será em partida atrasada, pela 28ª rodada, no Anfield.

