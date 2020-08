Herói da classificação do Fluminense, Nenê comemora fase artilheira

A classificação do Fluminense para a quarta fase da Copa do Brasil aconteceu graças a uma atuação de gala do experiente Nenê, que marcou os três gols da vitória sobre o Figueirense, por 3 a 0, no Maracanã, na noite desta terça-feira.

Aos 39 anos, o meia vive um dos melhores momentos da sua carreira. São 15 gols em 23 partidas nesta temporada. A sua melhor temporada foi em 2011/2012 pelo Paris Saint-Germain, quando marcou 27 vezes e acabou artilheiro do Campeonato Francês.

Até mesmo o próprio Nenê encontrou dificuldades para explicar a fase artilheira que atravessa. “Difícil explicar. Acho que é fruto de trabalho, de dedicação. Deus está me abençoando de uma maneira incrível. Estou muito feliz em poder estar ajudando o time”, afirmou Nenê, que fez o seu quinto “hat-trick” na carreira.

O camisa 77 acredita que a classificação na Copa do Brasil vai dar ainda mais confiança para o elenco visando a sequência da temporada. Nenê também falou sobre a evolução do Fluminense.

“Estava faltando essa intensidade. Voltamos (da paralisação) um pouco depois das demais equipes e acabamos sentindo. Agora que conseguirmos equiparar, o time está rendendo muito bem”, destacou o capitão tricolor.

O Fluminense agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, o time comandado por Odair Hellmann tem pela frente o clássico com o Vasco, no Maracanã, pela sexta rodada.

Veja também