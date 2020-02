Herói da classificação, Boschilia comemora bom início no Internacional

A vitória por 2 a 0 sobre o Universidad de Chile garantiu a classificação do Internacional para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores e foi muito comemorada pela torcida que lotou o Beira-Rio na noite desta terça-feira. No jogo de ida houve empate sem gols. Mas um jogador em especial teve ainda mais razões para celebrar: o meia Gabriel Boschilia.

Ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter e abriu o caminho para a classificação. Ele retornou ao Brasil nesta temporada para retomar o bom futebol. “Fico muito feliz em ajudar o grupo. Esse grupo me acolheu muito bem e o treinador dá dicas de como quer que eu jogue. Está dando certo e acredito que estou rendendo bem e fazendo o que ele vem pedindo”, afirmou o jogador.

Depois de despontar no São Paulo como uma promessa, ele foi para a Europa e não conseguiu render como esperado por Monaco e Nantes, na França, além do Standard Liège, da Bélgica.

Apesar do bom início, Boschilia acredita que ainda pode melhorar e não está na forma ideal, já que acabou de retornar ao futebol brasileiro. “Na parte física estou bem, já que eu já estava trabalhando e não senti muito. É mais o ritmo de jogo que ainda tem a melhorar. Faz dez dias que estou aqui”, explicou.

O atacante Marcos Guilherme também estava radiante pelo segundo gol do jogo. “Aproveitei bem minha qualidade que é a velocidade e tive calma para finalizar. O grupo está muito unido e todos os jogadores serão bem exigidos na temporada, porque vamos disputar muitas competições. Espero ajudar o clube”, enfatizou.