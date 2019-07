Herói contra Peñarol, Yony González destaca triunfo do Fluminense e exalta Muriel

Yony González saiu de campo como um dos heróis da vitória por 2 a 1 do Fluminense sobre o Peñarol, fora de casa, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante marcou os dois gols do duelo e destacou o desempenho do estreante Muriel, eu fez grandes defesas e garantiu um triunfo importante para equipe comandada por Fernando Diniz.

“Uma partida interessante. Nos entregamos em campo. Fizemos de tudo pela vitória. Importante falar que acreditamos no nosso estilo de jogo e colocamos isso em campo. O time deles teve algumas chances, mas nosso goleiro foi bem. Na frente soubemos aproveitar quando a bola veio. Futebol é isso. Agora é descansar”, disse Yony González.

O resultado foi muito importante para o Fluminense, que poderá jogar pelo empate no duelo de volta, marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã. Uma derrota pelo mesmo placar, leva a decisão para os pênaltis.

Antes do duelo decisivo diante do Peñarol, o Fluminense buscará a reabilitação no Campeonato Brasileiro, na partida contra o São Paulo no próximo sábado, às 19h, no Maracanã. O time de Fernando Diniz entrará pressionado com a sequência de maus resultados no torneio. O Fluminense é apenas o 17º colocado do Brasileirão, com nove pontos, um a menos do que o Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento.