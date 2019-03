Herói, Carlos Eduardo comemora gol pelo Palmeiras: ‘Não estou aqui à toa’

O atacante Carlos Eduardo vibrou neste sábado com o gol decisivo marcado na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Após sofrer com críticas nas últimas semanas e não ter muitas chances, o jogador entrou no segundo tempo para decidir o clássico e marcar pela primeira vez com a camisa da nova equipe, situação que o encheu de orgulho. “É meu primeiro gol com essa camisa, que é grande. O primeiro de muitos. É bom para pegar confiança”, disse Carlos Eduardo na saída de campo.

O atacante contratado no início do ano por R$ 22 milhões do Pyramids, do Egito, já havia sido sondado pelo Palmeiras em outras ocasiões, quando ainda estava no Goiás. O jogador marcou o gol decisivo aos 34 minutos do segundo tempo, em um chute de fora da área.

Além de ressaltar a confiança gerada pelo gol, Carlos Eduardo disse que a atuação premia o seu trabalho. “Venho trabalhando muito. Infelizmente eu não fui muito bem nos jogos anteriores, mas com esse belo gol, vou ficar mais tranquilo. Fiz uma bela partida e um belo gol”, disse o atacante. “Treinei forte nessa semana, sempre acreditei em mim”, comentou.

O atacante afirmou que considera as críticas recebidas como produtivas e disse que o gol comprova a sua qualidade. “Eu não estou aqui no Palmeiras à toa. Preciso trabalhar mais, evoluir mais. Fiz uma boa partida. Vou tentar evoluir e fazer um bom jogo com a Ponte Preta”, afirmou Carlos Eduardo, em referência ao compromisso da próxima quarta-feira, no Allianz Parque, pela última rodada da primeira fase do Paulistão.