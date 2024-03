Hérnia de disco: entenda diagnóstico recente de Preta Gil

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 06/03/2024 - 12:52 Para compartilhar:

Nessa semana, Preta Gil deu novidades sobre seu estado de saúde. A cantora enfrentou uma bateria de exames oncológicos de rotina após ter sido curada de um câncer de pulmão e contou que os resultados são otimistas. Apesar disso, ela revelou que procurou seus médicos devido a dores na lombar e, após passar por ressonância e tomografia, foi diagnosticada com hérnia de disco.

Segundo Luan Silva, fisioterapeuta especializado em ortopedia e traumatologia, apesar de as condições serem independentes, o novo diagnóstico pode estar relacionado ao repouso intenso durante o tratamento de câncer de Preta, que aconteceu durante vários meses em 2023.

“O fato da Preta Gil ter ficado muito tempo em repouso pode ter sido um dos motivos do diagnóstico, já que um dos fatores de risco da hérnia de disco é o sedentarismo. Nossa coluna precisa de movimento e exercícios diários, e uma simples caminhada ajuda a nutrir e fortalecer os discos da nossa coluna”, diz o especialista. No entanto, segundo ele, a condição também pode ser motivada por fatores genéticos, períodos prolongados na mesma posição e fatores psicológicos e psicossociais.

Diagnóstico da hérnia de disco

De acordo com Luan, a hérnia de disco “é uma condição que acomete com mais frequência a região lombar, podendo essa dor irradiar para região da coxa e estender até o pé”.

Ele explica a anatomia que faz com que a condição, que acomete os discos que ficam entre a quarta e quinta vértebra lombar (L4/L5) e a quinta vértebra e o sacro (L5/S1), aconteça: “O disco é o nosso ‘amortecedor’ da coluna. Ele protege de pressões e torções exercidas em nosso dia a dia. A saída do núcleo pulposo, líquido que preenche o disco, pelo anel fibroso — o que chamamos de extrusão discal ou abaulamento do disco — pode provocar uma pressão na raiz nervosa, causando sintomas como formigamento, dormência, ardência, fraqueza muscular dos membros inferiores, perda de sensibilidade e até incontinência urinária.”

O diagnóstico de hérnia de disco é feito clinicamente por um especialista em coluna, com o auxílio de um exame físico de palpação da região lombar e quadril, testes de amplitude de movimento, testes de força muscular e sensibilidade e testes específicos para confirmar ou excluir compressão de raízes nervosas.

“Exames de imagem raramente são necessários, pois podem não ter relação com as dores e sintomas que o paciente apresenta”, acrescenta.

Tratamento

Segundo Luan, o tratamento pode variar a cada caso. “Utilizamos técnicas de terapias manuais, manipulações e movimentos de preferência direcional que irão desobstruir o local que está sendo acometido, assim aliviando as dores e sintomas do paciente.”

Segundo Vlademir Coelho, personal trainer responsável pelo treinamento online da Athletic, a condição pode ser tratada, conforme orientação médica, com exercícios em esteira e bicicleta ergométrica. Além disso, exercícios musculares localizados, como abdominais, leg press e agachamento podem ajudar.

“Os exercícios físicos desempenham um papel crucial na prevenção e tratamento da hérnia de disco, fortalecendo os músculos centrais (abdômen e dorsais e estabilizadores da coluna), melhorando a flexibilidade e a estabilidade da coluna. Eles aliviam a pressão na área afetada e reduzem a dor, podendo ajudar a evitar cirurgias”, acrescenta.

Apesar disso, a pressão excessiva aplicada em exercícios como levantamento de peso também pode ser uma das causadoras da hérnia de disco, bem como o envelhecimento. Por isso, vale prestar atenção aos exageros.





“À medida que as pessoas envelhecem, os discos vertebrais degeneram naturalmente e perdem conteúdo de água, reduzindo a sua flexibilidade e resiliência. Este desgaste relacionado à idade torna os discos mais propensos à hérnia, uma vez que se tornam menos capazes de absorver o estresse e são mais susceptíveis a lesões ou rupturas, mesmo devido a pequenas tensões ou movimentos”, finaliza.

