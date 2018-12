Hernanes festeja retorno ao São Paulo: ‘É um presente para mim’

Nova contratação do São Paulo, o meio-campista Hernanes afirmou neste sábado que o retorno ao time do Morumbi para uma terceira passagem é como um presente. Em entrevista divulgada pelo clube, o jogador de 33 anos afirma que a oportunidade de assinar um acordo válido por três temporadas é uma oportunidade mágica e contou que tem como grande sonho ganhar a Copa Libertadores.

“Não tenho palavras para dizer o quanto a vida é linda. Voltar é um presente para mim, por todo o esforço que eu fiz, pela dedicação, amor e agora posso receber tudo isso de volta, em troca”, destacou Hernanes. O jogador estava no Hebei Fortune, da China, e foi contratado em transferência de aproximadamente R$ 13 milhões. O clube anunciou a chegada do reforço neste sábado.

Hernanes foi revelado nas categorias de base do clube e se destacou nas conquistas do Campeonato Brasileiro em 2007 e 2008. Vendido para a Lazio em 2010, o volante retornou ao São Paulo por empréstimo para uma passagem no segundo semestre de 2017, quando foi fundamental para fazer o time evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. “Em 2017 foi um momento mágico. Nem nos meus melhores sonhos e planos eu imaginava aquilo que aconteceu. Foi algo espetacular”, afirmou.

Conhecido pelo apelido “Profeta”, Hernanes agradeceu o esforço do São Paulo em negociar com ele semanas atrás em Miami, nos Estados Unidos, e de procurá-lo em Fernando Noronha há alguns dias para gravar o vídeo especial de sua contratação. O meio-campista disse viver um grande momento da carreira. “Eu me vejo mais pronto, mais preparado. Sempre quis aliar a técnica que sempre tive com mais força, explosão e velocidade. Hoje me sinto satisfeito com minhas condições”, comentou.

O meio-campista afirmou que apesar da boa relação com o São Paulo e da idolatria da torcida, não se apresentará com postura deslumbrada para o início da pré-temporada. O clube viaja em janeiro para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos, e estreia no Campeonato Paulista dia 20, contra o Mirassol. Logo no começo de fevereiro o time terá de estrear na segunda etapa da fase preliminar da Copa Libertadores.

O compromisso com o Talleres, da Argentina, alimenta a expectativa de Hernanes. “Se eu parasse hoje, não estaria satisfeito. Tenho sonhos a alcançar. Um deles com certeza é ganhar a Libertadores com o São Paulo. É algo que trago comigo”, disse o jogador. “O torcedor pode esperar de mim a mesma paixão de sempre”, completou.