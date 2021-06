Hernanes fala sobre desatenção do São Paulo em derrota: ‘Lamentável’ Tricolor perdeu para o 4 de Julho-PI fora de casa, atuando com a equipe reserva. Profeta analisou a partida e projetou o jogo da volta na próxima semana

Nesta terça-feira (1), o São Paulo estreou com derrota contra o 4 de Julho, do Piauí, na Copa do Brasil. A partida terminou em 3 a 2 para o Gavião Colorado, com os três gols marcados em bolas paradas. Após o apito final, o capitão do Tricolor, Hernanes, falou sobre os erros do time e o que precisa ser melhorado para o jogo de volta.

Perguntado sobre a atuação da equipe do São Paulo, o ‘Profeta’ comentou sobre a estratégia da equipe adversária e os erros nas bolas paradas.

– Tem uma semana para preparar, corrigir os erros. No final de semana tem compromisso importante e depois passamos a pensar nesse jogo de volta. Futebol tem várias maneiras de se ganhar. Eles usaram uma estratégia e foram felizes. Pecamos na bola parada. Foram três bolas paradas. Lamentável. Levantar a cabeça – avaliou Hernanes.

Com a derrota, o Tricolor precisará vencer por ao menos dois gols de diferença na partida de volta, no Morumbi, na próxima terça-feira (8).

Antes do segundo jogo contra o 4 de Julho, o São Paulo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe enfrenta o Atlético Goianiense pela segunda rodada da competição.

