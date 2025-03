Hernanes é suspenso na Itália por impedir juiz de mostrar cartão

SALE, 7 MAR (ANSA) – O meio-campista brasileiro Hernanes, que defendeu Lazio, Internazionale e Juventus, recebeu oito jogos de suspensão por “conduta gravemente desrespeitosa” contra um árbitro durante uma partida válida pela sétima divisão do Campeonato Italiano.

Aos 39 anos, o “Profeta” defende o Sale, equipe amadora da região do Piemonte, e foi punido após ter derrubado da mão do árbitro o cartão amarelo que seria mostrado a ele. Na sequência, o jogador também bateu no braço do juiz para impedi-lo de pegar o vermelho.

“Hernanes protestou veementemente ficando frente a frente com o árbitro, que decidiu adverti-lo, mas antes que pudesse mostrar o cartão amarelo, o jogador bateu no cartão e o fez cair no chão. O atleta também acertou o braço do árbitro, anulando o cartão vermelho”, diz a súmula da partida, acrescentando que os companheiros de equipe precisaram conter o brasileiro.

O duelo, que foi diante da Spinettese, aconteceu no último domingo (2) e foi vencida pelos bianconeri por 2 a 1. O ataque de fúria de Hernanes aconteceu após a marcação de um pênalti para o time rival.

Após deixar o futebol profissional, Hernanes retornou à Itália e se tornou um empreendedor nos setores de vinho e turismo. O meio-campista joga no Sale desde 2023. (ANSA).