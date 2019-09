Hernanes e Daniel Alves elogiam proposta de jogo que Diniz quer no São Paulo

O técnico Fernando Diniz fez apenas um treinamento antes de sua estreia oficial no comando do São Paulo, que terminou com um empate contra o Flamengo por 0 a 0, no Rio de Janeiro. Apesar do pouco tempo, alguns jogadores já se dizem impactados com a sua proposta de jogo, voltada para posse de bola de bola, compactação e trocas de passe para abrir espaços na defesa adversária.

Depois da partida no estádio do Maracanã, o meia Hernanes disse que algumas das coisas que o novo comandante passou nesse curto período já estão “cravadas” em sua cabeça. “As pessoas pensam que o futebol que ele propõe é um futebol arriscado e diferente. Ele pede apenas uma ‘porrada de coisas simples’, usando a expressão dele. Ao invés de correr 50 metros para trás, corres 10 para frente na hora certa. Criar o espaço. Ele explica o motivo de ter que fazer e o motivo de não fazer as coisas. A visão que ele tem é muito bacana”, afirmou.

Outro que elogiou a chegada de Fernando Diniz foi Daniel Alves. Segundo o veterano, a equipe ainda está tentando assimilar as novas ideias para criar uma identidade. “No pouco tempo que o Diniz está no comando deu uma renovada nos ânimos. Ele tentou passar um pouco da ideia e implementar algumas coisas muito, muito interessantes para nós”, comentou.

“Estamos muitos felizes pela vinda dele para o comando. A equipe está assimilando bem a proposta dele, tenho certeza que vai se criar uma identidade, algo diferente do que o São Paulo está acostumado. Mas essa é a identidade que queremos, o espírito que queremos aqui dentro. Uma das grandes qualidades do Diniz é essa de implementar o espírito que ele quer dentro de um grupo”, completou Daniel Alves.

O São Paulo agora tem uma semana livre de treinamentos até o confronto contra o Fortaleza, no sábado que vem, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, em confronto pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.