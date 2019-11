Hernanes critica atuação do São Paulo contra o Fluminense: ‘É vergonhoso’

O meia Hernanes criticou a atuação do São Paulo na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na noite desta quinta-feira, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador também lamentou a oscilação da equipe.

“Ficamos tristes. Pelo menos estávamos fazendo o dever de casa. Hoje foi muito abaixo. É vergonhoso. Vergonha, vergonha, vergonha. Vamos eliminar essa oscilação. Fazemos um jogo bom e não conseguimos manter a regularidade, temos que procurar isso aí”, afirmou o meio-campista.

Hernanes entrou após o intervalo na vaga de Jucilei. Mesmo com o desfalque de Igor Gomes, ele viu Liziero ser titular no meio-campo do São Paulo na partida desta quinta-feira.

A derrota para o Fluminense foi a primeira do São Paulo como mandante sob o comando do técnico Fernando Diniz. Antes, a equipe somava quatro vitórias em casa com o treinador.

A atuação nesta quinta irritou os torcedores, que protestaram no Morumbi com gritos de “muito respeito com a camisa tricolor”, “estou cansado de time amarelão” e “time sem vergonha”. O São Paulo sofreu os dois gols na parte final do primeiro tempo e não conseguiu reagir no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe permanece com 52 pontos. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Athletico-PR, no domingo, às 16h, no Morumbi.