Hernanes admite erro no segundo gol da LDU: ‘Sobrou no pé do adversário’ Meio-campista falou sobre o lance e admitiu o erro. Apesar disso, o Profeta demonstra confiança para a sequência do São Paulo na Copa Libertadores

O Profeta Hernanes admitiu sua participação na derrota do São Paulo para a LDU, por 4 a 2, na nesta terça-feira. Escalado como segundo volante, o jogador não conseguiu render e, de quebra, foi protagonista no lance que marcou o segundo gol da equipe equatoriana ao perder a bola na entrada da área. Depois da partida, o meio-campista falou sobre a jogada e admitiu seu erro.

– Temos que analisar no vídeo depois o que poderia ter sido feito diferente, mas é uma jogada que a gente faz sempre, mas tentei dar o passe e foi interceptado, mas depois temos que analisar no vídeo. Foi um erro técnico, tentei o passe e o passe foi interceptado e foi no pé do adversário. Vamos analisar depois, com calma – disse Hernanes ao comentar o passe na fogueira recebido de Igor Gomes.

Embora a situação do São Paulo seja complicadíssima na Copa Libertadores e o revés desta noite praticamente selou a eliminação da equipe, Hernanes ainda acredita que seja possível reverter o cenário. Para isso, no entanto, o Tricolor precisa vencer o River Plate, em Buenos Aires, vencer o Binacional, no Morumbi, e ainda torcer por outros resultados.

– Fica bem complicado, mas ainda é possível matematicamente. Não vamos desistir. Temos mais um jogo difícil contra o River, vamos dar o máximo para ter uma vitória. Sabemos que é difícil, mas ainda não acabou – profetizou o meia são-paulino.

O próximo desafio do São Paulo na temporada será no sábado, dia 26, contra o Internacional no Beira-Rio. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Tricolor viaja para a capital da Argentina onde enfrenta, na quarta (30), o River Plate para decidir sua sobrevivência na Copa Libertadores.

