Hermoso recorre a sindicato, que pede punição ao presidente da federação espanhola

Jenni Hermoso afirmou em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (23) que seus agentes, respaldados pelo sindicato de jogadoras de futebol da Espanha (FUTPRO), vão “defender seus interesses”, após o caso do beijo que recebeu do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales.

“Meu sindicato FUTPRO, em coordenação com minha agência TMJ, estão encarregados de defender meus interesses e serem interlocutores sobre este assunto”, apontou a jogadora.

Por sua vez, o sindicato expressou sua “firme condenação diante de condutas que atentam contra a dignidade das mulheres”.

O FUTPRO pede que a RFEF “zele pelos direitos de nossas jogadores e adote medidas exemplares” após a ação de Rubiales na final da Copa feminina, vencida pela Espanha por 1 a 0.

Ao parabenizar Hermoso na entrega das medalhas, o dirigente deu um beijo na boca da jogadora, ato pelo qual foi duramente criticado no mundo todo.

“É essencial que nossa seleção, atual campeã do mundo, esteja sempre representada por figuras que projetem valores de igualdade e respeito em todos os âmbitos”, acrescentou o sindicato.

O FUTPRO também pede ao conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha que “apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção contra o assédio e abuso sexual, o machismo e o sexismo”.

“Nós do sindicato estamos trabalhando para que atos como o que vimos nunca fiquem impunes, sejam punidos e que as medidas cabíveis sejam adotadas para proteger as jogadoras de ações que para nós são inaceitáveis”, conclui a nota do FUTPRO.

