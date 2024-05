Hermeto Pascoal volta ao Bourbon Street para tocar e celebrar o lançamento de sua biografia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 18:06 Para compartilhar:

O grande mago da música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal, se apresenta novamente no palco do Bourbon Street, casa pela qual tem grande carinho e vice versa. Desta vez ele vem comemorar o lançamento do livro ”Quebrando Tudo – A Arte Livre de Hermeto Pascoal”, de Vitor Nuzzi.

Resultado de mais de 50 entrevistas e anos de pesquisa, o livro Quebra Tudo – A Arte Livre de Hermeto Pascoal, do jornalista paulistano Vitor Nuzzi, autor de Geraldo Vandré – Uma Canção Interrompida, de 2015, finalista do Prêmio Jabuti, conta um pouco da história e das histórias protagonizadas pelo artista de Lagoa da Canoa, na região de Arapiraca, em Alagoas. A obra lançada pela gravadora, produtora e editora Kuarup tem prefácio do pesquisador Tárik de Souza e posfácio do professor Paulo Tiné.

Acompanhado por sua banda afiada e uma imensa capacidade de surpreender a todos com sua criatividade nessas suas mais de seis décadas de estrada pelos palcos do mundo, perto de completar 88 anos, Hermeto ilumina o palco do Bourbon Street mais uma vez.

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 3ª.f a sábado das 12h às 19h, Domingos das 12h às 17h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Data: 15/05/2024 – 4ª.feira

Horário: 21h

Sessão de autógrafos das 19h às 21h com o autor Vitor Nuzzi

Abertura da casa: 19h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 165,00 (1º.Lote)

Venda – Sympla – https://site.bileto.sympla.com.br/bourbonstreet

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora

Ar condicionado e ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br/