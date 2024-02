Hermès supera projeções de receita e lucro; em Paris, ação salta quase 5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 9:17 Para compartilhar:

A Hermès divulgou nesta sexta-feira (9) que obteve receita de 3,36 bilhões de euros no quarto trimestre de 2023, 17,5% maior do que a de igual período de 2022 no conceito de taxas de câmbio constantes. O resultado superou levemente o consenso de analistas consultados pela Visible Alpha, de 3,26 bilhões de euros.

Por volta das 8h40 (de Brasília), a ação da empresa francesa de artigos de luxo saltava 4,9% na Bolsa de Paris.

A receita da Hermès em 2023 avançou 21%, a 13,43 bilhões de euros, enquanto o lucro líquido anual subiu 28%, a 4,31 bilhões de euros. Os números também ficaram acima das projeções da Visible Alpha, de 13,32 bilhões de euros e 4,03 bilhões de euros, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.

