Hermes Pardini: conselho aprova JCP de R$ 8,636 mi, a R$ 0,0680 por ação

O conselho de administração do Instituto Hermes Pardini aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 8,636 milhões, equivalente a R$ 0,06808693451 por ação. O pagamento será realizado no dia 30 de junho com a base acionária do dia 16 de junho. A partir do dia 17, as ações serão negociadas “ex-juros”.

