Hermes Pardini compra Moscogliato Serviço de Ultra-Som por R$ 12,5 milhões

O Instituto Hermes Pardini informou que assinou contrato para a aquisição do Moscogliato- Serviço de Ultra-Som, com sede em São José dos Campos (SP), por R$ 12,5 milhões (enterprise value). Simultaneamente, foi efetivada a transferência de 100% das quotas de emissão da Clínica Dra. Odivânia Moscogliato para a companhia.

A aquisição marca o início de investimentos do Grupo Pardini no fortalecimento da linha de cuidado de Saúde da Mulher, negócio com alto potencial de crescimento e que exige experiência para inovar com escalabilidade.

A proposta é conectá-la à linha de cuidado materno-infantil, onde o Pardini já é referência, por meio do DLE, referência nacional em triagem neonatal.

A aquisição da Clínica Dra. Odivânia Moscogliato marca também a chegada do Grupo Pardini ao Vale do Paraíba, uma das regiões que mais crescem no interior de São Paulo, com 39 municípios, mais de 2,5 milhões de habitantes, e alta taxa de cobertura de operadoras de saúde, quase o dobro da média nacional, diz a companhia no comunicado ao mercado.

Segundo o documento, “trata-se da aquisição de um modelo de negócio e atendimento vitoriosos, com ticket médio superior à média de mercado e potencial decrescimento em escala. É uma abordagem inovadora de prestação de serviços de imagem, com emissão de laudos diferenciados e profundo relacionamento com pacientes e médicos prescritores”.

A proposta do Grupo Pardini é utilizar a experiência vitoriosa da clínica em outras de suas mais de 150 unidades próprias de atendimento, em diversas regiões do País.

A partir da aquisição, a proposta é ampliar o mix de serviços, incluindo análises clínicas e vacinas, além de expandir sua atuação com a abertura de novas unidades.

O Hermes Pardini informa ainda que a dra. Odivânia Moscogliato, fundadora da clínica, permanecerá como diretora médica e também atuará como assessora do Pardini para a implantação de práticas inovadoras nas outras empresas do grupo.

