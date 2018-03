Heringer projeta entrega de 35 mi de t de fertilizantes no País em 2018

São Paulo, 14 – O cenário projetado pela Fertilizantes Heringer para o mercado brasileiro do setor em 2018 é mais positivo do que o verificado no ano passado, disse nesta quarta-feira, 14, o diretor-presidente da empresa, Dalton Carlos Heringer, durante teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2017 e de todo o ano passado. “Acreditamos que a demanda por adubos neste ano será 2% maior que o observado em 2017, totalizando 35 milhões de toneladas, um novo recorde”, disse Heringer.

O executivo relacionou alguns fatores que sustentam essa perspectiva. Dentre eles, a recuperação dos preços internacionais das commodities agrícolas, após dois anos de cotações pressionadas. “Os preços agrícolas atingiram níveis muito baixos em 2015 e 2016. O mercado observou melhoras em 2017, que devem se acentuar ao longo de 2018 e em 2019”, comentou Heringer. As cotações mais altas contribuem para a melhor relação de troca de importantes produtos agrícolas, como soja, milho, cana-de-açúcar e café, com fertilizantes. “A relação de troca destes produtos por adubos está bastante favorável, o que abre a possibilidade de um quadro de normalidade nas compras de fertilizantes para tais culturas.”

Dados apresentados pela empresa durante a teleconferência de resultados mostra que, desde junho do ano passado até dezembro, o número de sacas de soja e milho no Paraná e de toneladas de cana em São Paulo necessárias para comprar fertilizantes diminuiu.

Além disso, Heringer observou que empresas já consideram a possibilidade de a negociação antecipada da soja e do milho da safra 2018/19 também ser lenta, assim como em 2017. Neste ano, produtores têm adiado a comercialização por observarem os preços em alta e terem a expectativa de que poderão subir mais. “Isso deve levar o setor a trabalhar com estoques mais ajustados em 2018”, disse o diretor-presidente da companhia.

Em 2018, a companhia deve manter seu foco na venda direta para produtores rurais, tanto pessoa física como jurídica. Juntos, eles foram responsáveis por 78% das entregas de adubos da companhia. “Temos visto incremento das nossas vendas para cooperativas”, disse Dalton Heringer. A tendência, contudo, ainda não se reflete nos números informados pela empresa. Conforme dados da teleconferência desta manhã e da realizada no início do ano passado, tanto em 2017 como em 2016 cooperativas absorveram 13% das entregas da companhia.

Também neste ano, a Fertilizantes Heringer continuará mantendo seu foco no aumento das vendas de fertilizantes especiais. No ano passado, a empresa reforçou seu time de vendas dedicado a adubos foliares, conforme os executivos que participaram da teleconferência. A participação dos especiais no volume de vendas diminuiu em 2017 para 46% do total, ante 49% em 2016. Mas seu peso na margem bruta aumentou, segundo Dalton Heringer, para 65%, sem mencionar o resultado anterior. “O segmento tem tido participação nas margens cada vez mais relevante. Desde 2015 mudamos o foco do volume de vendas para nosso portfólio de produtos especiais e vamos continuar focando nesses produtos”, afirmou o diretor-presidente. Ainda para 2018, Heringer projeta margens de lucro superiores às de 2017. “Não temos expectativa de manutenção de margens tão baixas para ano de 2018.”